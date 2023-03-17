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Строительство нового хирургического корпуса детской больницы идет по плану

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В целях увеличения коечного фонда и расширения возможностей оказания медицинской помощи детям в сентябре 2022 года с участием президента КР Садыра Жапарова была заложена капсула нового корпуса Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день завершено бетонирование фундамента блоков Б, В.

"В блоке Б проведена обратная засыпка грунта с трамбовкой, за армированной колонной устанавливается опалубка для заливки колонн.

По данным руководителя группы реализации проекта Таштанбека Каймазарова, строительство идет согласно утвержденному графику подрядной организацией "МС Билдинг". Срок строительства, согласно контракту, составляет 3 года, по предварительным данным, объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Напоминаем, что строительство четырехэтажного хирургического корпуса финансируется за счет льготного кредита Саудовского фонда развития.

Планируется, что в новом здании будет предусмотрено 212 койко-мест и 8 операционных блоков: экстренной хирургии, нейрохирургии, хирургии новорожденных, хирургической инфекции, торакальной хирургии и др.

В здании будут организованы отделения радиологии, проктологии, реанимации, токсикологии, реанимации новорожденных, урологии, травматологии, морфологическое помещение, лабораторный блок и др."


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URL: https://www.vb.kg/428090
Теги:
дети, здравоохранение, строительство, Бишкек, больница
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