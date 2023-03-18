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КР проведено специальное мероприятие на полях 66-й сессии КНС в Вене

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На полях 66-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) 15 марта 2023 года в городе Вене Кыргызской Республикой совместно с УНП ООН и Программой Европейского Союза "КАДАП-7" проведен сайд-ивет (параллельное мероприятие) на тему: "Инновационные подходы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании в Кыргызской Республике".

В мероприятии приняли участие более 80 представителей государств-членов Управления ООН по наркотикам и преступности и ряда международных организаций. С приветственным словом выступили глава делегации Кыргызской Республики Адылбек Бийбосунов и глава подразделения по координации УНП ООН в Вене Тофику Муршудлу.

В своем выступлении А.Бийбосунов рассказал об опыте Кыргызской Республики использования беспилотных авиационных комплексов в борьбе с наркопреступностью, подчеркнув, что "в современном быстро меняющемся мире большое внимание следует уделять развивающимся новым технологиям. В противодействии незаконному обороту наркотиков в Кыргызстане применяются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют без непосредственной угрозы человеку решать сложные задачи, стоящие перед правоохранительными органами".

Далее выступили с презентациями Начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики Уланбек Султанов, профессор Национального университета Сингапура и Физического института имени Лебедева Дмитрий Михайлов и руководитель Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике Андрей Селезнев, которые проинформировали об опыте использования БПЛА Службой по борьбе с наркотиками МВД КР в рамках проекта УНП ООН по противодействию незаконному обороту наркотиков.

В свою очередь, руководитель Программы Европейского Союза "КАДАП-7" Эрнесто Робелло также выступил с презентацией о ходе реализации

Программы "КАДАП-7", в рамках которой также предусмотрено внедрение новых методов проведения наркопрофилактики, особенно среди подрастающего поколения.

По итогам состоялся конструктивный обмен мнениями и предложениями между участниками мероприятия по дальнейшему совершенствованию

антинаркотической деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/428098
Теги:
Австрия, МВД, ООН
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