В Казани мигрант из Узбекистана зарезал девушку на первом свидании

Мигрант из Узбекистана зарезал девушку на первом свидании. Молодые люди познакомились в соцсетях, сообщают СМИ.

Трагический инцидент произошел в Казани. 22-летний Бахромджон и 25-летняя Ирина познакомились в соцсетях. После общения девушка пригласила друга по переписке к себе домой на первое свидание.

Ночью сосед по подъезду обратил внимание на приоткрытую дверь, а за ней увидел тело девушки в луже крови. Видео с камер наблюдения показало, как Бахромджон убегает из подъезда.

Сейчас предполагаемый убийца задержан, проводятся следственные мероприятия.