Погода
$ 87.42 - 88.29
€ 93.10 - 94.10

В Казани мигрант из Узбекистана зарезал девушку на первом свидании

29  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мигрант из Узбекистана зарезал девушку на первом свидании. Молодые люди познакомились в соцсетях, сообщают СМИ.

Трагический инцидент произошел в Казани. 22-летний Бахромджон и 25-летняя Ирина познакомились в соцсетях. После общения девушка пригласила друга по переписке к себе домой на первое свидание.

Ночью сосед по подъезду обратил внимание на приоткрытую дверь, а за ней увидел тело девушки в луже крови. Видео с камер наблюдения показало, как Бахромджон убегает из подъезда.

Сейчас предполагаемый убийца задержан, проводятся следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428101
Теги:
Россия, убийство, Узбекистан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  