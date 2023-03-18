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В Нарыне прошел тренинг для молодежи по теме воды и климата

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- Светлана Лаптева
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В Нарыне прошел семинар-тренинг для молодежи и студентов Университета Центральной Азии и по вопросам воды и климата.

Главной целью мероприятия является поиск современных решений путем диалога и сотрудничества. К тому же это мероприятие стало площадкой для укрепления потенциала студентов и молодежи в вопросах воды и климата и шансом получить соответствующие знания у экспертов международного уровня в этой области.

Участниками мероприятия стали школьники и студенты университета Центральной Азии, среди которых есть граждане Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и т.д.

Координатор ОЮЛ "Зеленый Альянс.KG" Бегим Жанузакова в своей вступительной речи призвала участников семинара не оставаться в стороне и вносить свой вклад в борьбе с изменением климата.

"Для молодежи (во всем мире и, конечно, в нашем регионе) климат и водные вопросы - дело каждого. И признавая, что в одиночку справиться с водным и климатическим кризисом и всеми связанными с ним проблемами просто невозможно, мы готовы продолжать участвовать в климатических действиях и в водных процессах и выступать за них как молодежь наших стран, как молодежь региона, как часть глобального гражданского общества", - сказала Б. Жанузакова.

Руководитель Рабочей группы по устойчивому развитию и доцент в АУЦА Сет Фири рассказал об экологическом движении, которое зародилось, когда он получал образование в высшем учебном заведении.

"На тот момент основной проблемой было - загрязнение воздуха автомобилями и пестициды, которые уничтожали птиц. Наше движение во всем мире и только совместными усилиями сумело решить эту проблему. Пятнадцать лет спустя ученые обнаружили озоновую дыру. И снова мировая промышленность совместными усилиями нашла решение. Сегодня мы столкнулись с проблемами изменения климата - это глобальная проблема, а значит нужны глобальные решения. Именно поэтому мы должны стать единым механизмом для поиска решения этой проблемы", - сказал Сет Фири.

Отметим, что студенты во время тренинга получили знания о водных ресурсах и изменении климата, а также смогли впервые принять участие в климатической фреске, которая является инновационной игрой для поиска решений экологических проблем.

Добавим, что вышеуказанный семинар проводится в рамках серии мероприятий, проводимых при поддержке молодежной организации "Central Asia Youth for Water Network" в преддверии Водной конференции ООН 2023, которая пройдет 22-24 марта 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/428111
Теги:
вода, молодежь, Нарын
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