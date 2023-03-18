Кому выгодны слухи о разладе между ГКНБ и Генпрокуратурой?

Некоторые пользователи интернета в связи с задержанием ГКНБ должностных лиц ГТС и бизнесменов, среди которых есть родственники высокопоставленных сотрудников прокуратуры, стали распространять сообщения о том, что якобы между Генпрокуратурой и ГКНБ идет противостояние.

В ГКНБ опровергли это сообщение, отметив, что какого-либо противостояния с Генеральной прокуратурой нет, и не может быть.

"Все следственные действия санкционированы и проводятся под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры КР", - заявили в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее после задержания следователя ГКНБ глава ведомства Камчыбек Ташиев решительно заявил, что "разлада нет и никогда не будет, имейте в виду".

"Вся операция проводится под четким наблюдением президента. Все госорганы должны знать и поддерживать решения президента и государственных органов", - сказал он.

Кому же, интересно, сегодня выгодно распространять подобного рода слухи о противостоянии глав ГКНБ и Генпрокуратуры? Скорее всего все тем же лицам, которые до этого старательно долгое время писали о разладе между президентом и председателем ГКНБ. Видимо, здесь не получилось и решили переключиться на генпрокурора. Тем более, что соответствующая основа для создания "утки" имеется. Здесь задержали сотрудника прокуратуры, там следователя комитета и уже можно пускать слухи. Глядишь и кто-то поверит.

Стоит отметить, что сегодня в Кыргызстане идет беспрецедентная борьба с коррупцией, которая за многие годы распространилась на всех уровнях власти. И Камчыбек Ташиев во главе ГКНБ, и Курманкул Зулушев во главе прокуратуры стоят на передовой этой войны. Никогда такого не было, но оба ведомства едва ли не каждый день отчитываются о громких задержаниях. Президент поставил перед ними задачу искоренять коррупцию во всех госорганах и вряд ли он допустит разлад между силовиками.

"Если наш народ и дальше будет защищать коррупционеров, мол, он мой родственник или земляк, то мы никогда не сможем избавиться от этой болезни. Если все мы, каждый из нас повсеместно осудит коррупционеров, похищающих государственное, то бишь народное имущество, тогда и только тогда мы вместе победим коррупцию", - сказал глава государства в своем выступлении на Курултае.

Так что скорее всего нам еще неоднократно придется стать свидетелями разного рода взбросов про конфликты между силовиками. Оно и понятно, когда у проворовавшихся чиновников, в том числе и бывших, задрожала земля под ногами.