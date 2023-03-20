В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег

На юго-востоке Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Жители города Менинди пожаловались на появление сильного запаха из-за погибших рыб, который побуждает их надевать защитные маски. Кроме того, они отметили, что мертвые рыбы также плавают в местной реке, вода из которой поступает в городскую насосную станцию.

Согласно заявлению департамента промышленности штата Новый Южный Уэльс, данное явление связно с жаркой погодой и возникшими ранее наводнениями. Так, впоследствии вода начала отступать, а температура воздуха повысилась, что привело к падению уровня кислорода и его нехватке, сказавшейся на рыбах.

Источник: lenta.ru