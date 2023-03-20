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В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег

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На юго-востоке Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Жители города Менинди пожаловались на появление сильного запаха из-за погибших рыб, который побуждает их надевать защитные маски. Кроме того, они отметили, что мертвые рыбы также плавают в местной реке, вода из которой поступает в городскую насосную станцию.

Согласно заявлению департамента промышленности штата Новый Южный Уэльс, данное явление связно с жаркой погодой и возникшими ранее наводнениями. Так, впоследствии вода начала отступать, а температура воздуха повысилась, что привело к падению уровня кислорода и его нехватке, сказавшейся на рыбах.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428136
Теги:
Австралия
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