Путин отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. По его словам, если ВСУ получат их от Британии, то Москва вынуждена будет реагировать на это, передает ren.tv.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать", – сказал российский лидер по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее о том, что Лондон намерен поставлять такие снаряды, заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. По ее словам, в число военной поддержки Киеву будут предоставлены не только танки, но и боеприпасы, содержащие обедненный уран.