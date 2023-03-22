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Путин отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном

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Президент России Владимир Путин прокомментировал планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. По его словам, если ВСУ получат их от Британии, то Москва вынуждена будет реагировать на это, передает ren.tv.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать", – сказал российский лидер по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее о том, что Лондон намерен поставлять такие снаряды, заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. По ее словам, в число военной поддержки Киеву будут предоставлены не только танки, но и боеприпасы, содержащие обедненный уран.


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URL: https://www.vb.kg/428175
Теги:
Великобритания, оружие, Украина, Владимир Путин
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