В Бишкеке состоится пресс-кафе ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

23 марта в Бишкеке в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом – состоится пресс-кафе по актуальным вопросам выявления и лечения туберкулеза в Кыргызстане, а также поддержки людей, затронутых этой болезнью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в рамках месячника по борьбе с туберкулезом, которое в КР традиционно проходит в течение всего марта, данное мероприятие проводится Министерством здравоохранения и Национальным центром фтизиатрии при поддержке проекта USAID "Вылечить туберкулез".

В этом году работа пресс-кафе будет организована по следующим темам:

Как выявить туберкулез?

Как лечить туберкулез?

Какая помощь пациентам с туберкулезом предусмотрена в рамках Программы государственных гарантий?

Какую помощь людям с туберкулезом оказывают органы местного самоуправления, организации гражданского общества?

Почему важно постоянно говорить о туберкулезе?

Какие реформы проводятся в противотуберкулезной службе КР.

Журналисты – представители электронных, печатных и интернет СМИ получат хорошую возможность в одном месте встретиться с экспертами и специалистами по туберкулезу и получить исчерпывающую информацию об этой болезни. В группе экспертов – представители Министерства здравоохранения, Национального центра фтизиатрии, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, специалисты организаций здравоохранения, проекта "Вылечить туберкулез", неправительственных организаций, работающих в сфере туберкулеза: Национального общества красного полумесяца, Ассоциации сельских комитетов здоровья, ОФ "ТБ-Пипл". В работе пресс-кафе также примут участие люди, сами переболевшие туберкулезом и теперь оказывающие поддержку другим пациентам.