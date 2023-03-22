Главный врач Нацгоспиталя Токтобай Маанаев водворен в СИЗО ГКНБ

Главный врач Национального госпиталя Токтобай Маанаев водворен в СИЗО ГКНБ до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского райсуда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ГКНБ был задержан главный врач Национального госпиталя. По данным ведомства, в результате проведенных специальных следственных действий зафиксировано более 20 фактов поборов денежных средств у медперсонала. Задержанный Маанаев, не являясь практикующим врачом, в корыстных целях создал невыносимые условия для заведующих отделениями и врачей, незаконно вынуждая их на систематической основе получать у пациентов и передавать ему денежные средства.

"Другим аспектом его деятельности в части получения незаконных доходов и личного обогащения являлись государственные закупки. В частности, аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности показала наличие фактов закупки по завышенной стоимости отдельных медицинских изделий и списания дорогостоящих лекарственных препаратов.

Например, в октябре 2022 года по результатам проведенного тендера на поставку иммуномодулирующих медицинских препаратов (низкодозный и высокодозный интерферон, окрелизумаб и ритуксимаб) победившей компанией произведена поставка по завышенной стоимости, в результате чего бюджету нанесен ущерб в размере 36 млн. 205 тыс. 791 сомов.

Кроме того, в мае 2022 года НГ МЗ КР в целях закупки лекарственных препаратов: милдронат, пропофол и магния сульфат, а также медицинских перчаток на сумму 25 млн. 510 тыс. 700 сомов, М.Т.И. в нарушение установленного порядка, без мониторинга рынка и согласования цен с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР, применен метод закупки из одного источника путем незаконного заключения контрактов с аффилированными компаниями без публикации объявления о закупке. Тем самым бюджету нанесен ущерб на сумму 11 млн. 723 тысяч сомов.

Установлено, что рыночная розничная стоимость упаковки нестерильных медицинских перчаток не превышает 500 сомов, тогда как НГ МЗ КР они были закуплены по 1200 сомов за упаковку, на сумму 5 млн. 356 тысяч сом.).

Как отмечает ГКНБ, Национальный госпиталь является самым крупным медицинским учреждением на территории Кыргызстана с ежегодным бюджетом более 700 млн. сомов, без учета донорских и грантовых средств. Из которых 370 млн. сомов расходуется на закупку лекарственных препаратов и медизделий (лекарств, протезов, рентген/УЗИ-аппаратов), а также на текущие нужды.

Таким образом, аудиторской проверкой установлен ущерб государству в особо крупном размере и превышает 40 млн сомов".