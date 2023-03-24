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Кардиохирург клиники VEDANTA провел редкую и сложную операцию больному

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- Назгуль Абдыразакова
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В университетской клинике VEDANTA кардиохирургом Мидиновым Амирбеком Шамшидиновичем и его командой была проведена редкая операция в мире: "Геометрическая реконструкция левого желудочка сердца по Дору, тромбэктомия и РЧ абляция".

Как сообщают врачи, аневризма левого желудочка является одним из грозных осложнений крупноочагового инфаркта миокарда, представляет собой ограниченное выпячивание истонченного рубцово-изменённого участка стенки сердца и проявляется локальной дискинезией или акинезией на вентрикулограмме.

По данным разных авторов, распространённость аневризмы левого желудочка у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, варьирует в пределах 10-35%.

Геометрическая реконструкция левого желудочка сердца сложная и жизнеугрожающая операция.

27 февраля в клинику поступил пациент 60 лет, которому ранее в 2014 году была выполнена операция АКШ (Аортокоронарное шунтирование), далее имплантирован кардиовертер -дефибриллятор и выполнена неоднократно РЧА. Фракция выброса крайне низка 16-20%. В последние 20 дней в день многократно срабатывал встроенный в сердце дефибриллятор. У пациента была хроническая аневризма левого желудочка и тромбоз левого желудочка сердца.

В связи с крайне тяжелым состоянием пациента, кардиохирургами клиники было решено провести срочную операцию: "Геометрическая реконструкция левого желудочка сердца по Дору, тромбэктомия и РЧ абляция".

Операция прошла успешно. На 10-е сутки после операции пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/428243
Теги:
операция, Бишкек, здоровье, врачи
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