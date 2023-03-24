Заслуженному энергетику СНГ Калыю Рахимову исполнилось 85 лет

В Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова состоялась научно-техническая конференция "Развитие энергетики Кыргызстана", посвященная 85-летию профессора, кандидата технических наук, заслуженного энергетика Киргизской ССР, заслуженного энергетика СНГ, академика Инженерной академии КР Калыя Рахимовича Рахимова.

На конференции были рассмотрены актуальные вопросы развития энергетической отрасли страны, роль и значение государственных органов в решении ключевых проблем энергетической инфраструктуры, а также важность и необходимость подготовки квалифицированных кадров для энергетики Кыргызстана и стран Центральной Азии. В конференции участвовали руководители министерства энергетики КР, ректорат КГТУ, представители профильных институтов и видные выпускники энергофака ФПИ/КГТУ разных годов выпуска.

Особое внимание было уделено вкладу юбиляра –профессора Калыя Рахимова как в создании системы подготовки кадров в отрасли, начиная с 60-х годов прошлого столетия, так и поиска комплексных решений в сложный нынешний период для энергетической отрасли.

Профессору Калыю Рахимовичу Рахимову были вручены различные грамоты и благодарственные письма, а также ему присвоено звание почетного доктора наук Российской академии естествознания за вклад в развитие науки и достижения в подготовке научных кадров.

Особое внимание было уделено связке "развитие отечественной энергетики – подготовка соответствующих кадров", особенно в связи с амбициозными планами президента КР Садыра Жапарова выйти на опережающие темпы развития энергетической инфраструктуры в Кыргызской Республике и обеспечению устойчивого развития страны в ближайшее десятилетие.