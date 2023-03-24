Должностных лиц "Бишкекасфальтсервиса" подозревают в присвоении 7 млн сомов

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" (МП "БАС") при мэрии Бишкека на предмет соблюдения законодательств о противодействии коррупции и об автомобильных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В ходе проверки установлено, что за период 2020-2022 годы ответственные должностные лица мэрии города Бишкек и МП "БАС", используя свои служебные положения вопреки интересам службы, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, без проведения конкурсных торгов и при отсутствии соответствующих документов присвоили денежные средства в сумме 7 млн. 624 тыс. 319 сомов путем их незаконного вывода частным третьим лицам.

По данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) и статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".