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Должностных лиц "Бишкекасфальтсервиса" подозревают в присвоении 7 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратурой города Бишкек проведена проверка в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" (МП "БАС") при мэрии Бишкека на предмет соблюдения законодательств о противодействии коррупции и об автомобильных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В ходе проверки установлено, что за период 2020-2022 годы ответственные должностные лица мэрии города Бишкек и МП "БАС", используя свои служебные положения вопреки интересам службы, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, без проведения конкурсных торгов и при отсутствии соответствующих документов присвоили денежные средства в сумме 7 млн. 624 тыс. 319 сомов путем их незаконного вывода частным третьим лицам.

По данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) и статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/428265
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, Бишкек
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