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Задержан гражданин РФ за попытку незаконного провоза денежных средств

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- Назгуль Абдыразакова
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27 марта пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" совместно с сотрудниками ГТС при МФ КР пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, утром 27 марта в 10:50 в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыл гражданин Российской Федерации Р.Х., 1986 г.р., направлявшийся из Кыргызстана в Узбекистан.

В ходе прохождения пограничного и таможенного контроля у гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте. Общая сумма задержанных средств составила 16 275 долларов.

Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/428323
Теги:
граница, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, деньги
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