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В Тонском районе здание и земельный участок возвращены государству

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Тонского района Иссык-Кульской области в муниципальную собственность возвращен незаконно переданный в частную собственность объект социальной инфраструктуры, а именно здание детского сада, расположенное в селе Боконбаево, рыночной стоимостью 7 млн 400 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по результатам судебных разбирательств, инициированных прокуратурой района, судебными органами признаны недействительными незаконно вынесенные правоустанавливающие документы.

На основании акта прокурорского реагирования вышеуказанный социальный объект принят на баланс Күн-Чыгышского айыл окмоту Тонского района.


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URL: https://www.vb.kg/428324
Теги:
Иссык-Кульская область, прокуратура
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