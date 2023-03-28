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Казахстан перенаправит транзит грузов из КНР в ЦА на станцию "Алтынколь"

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- Светлана Лаптева
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С 1 апреля 2023 года Казахстан временно переориентирует транзитные грузовые потоки из Китая в страны Центральной Азии на альтернативный маршрут через пограничный пункт пропуска "Алтынколь – Хоргос". Как надолго - "Казахстанские железные дороги" не сообщили.

Причиной тому послужило строительство второй железнодорожной линии на участке "Цзинхэ – Алашанькоу" в Китае и вторых путей участка "Достык – Мойынты" в Казахстане.

Отмечается, что путь через переход "Алтынколь – Хоргос" на 500 км короче, чем через стык "Достык – Алашанькоу". И потому перевозка груза из КНР в Центральную Азию обходится дешевле на 10% – 15%.

Доля транзита через "Достык – Алашанькоу" не превышает 20% от общего объема грузоперевозок в страны Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/428340
Теги:
железная дорога, Казахстан, Китай, Центральная Азия
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