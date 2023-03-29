Национальный банк КР против банков и обменных бюро

В Кыргызстане обменные бюро вправе покупать наличную иностранную валюту в банке в пределах суммы оборотных средств. При этом, с обязательным документальным оформлением купли-продажи валюты. На основании договора, заключенного в письменной форме, с обязательным указанием номера, даты выдачи лицензии и суммы оборотных средств, пишет телеграмм-канал Салам Кыргызстан.

При установлении же деловых отношений и проведении операций с обменными бюро - банки обязаны соблюдать требования по надлежащей проверке клиентов уже обменок (такую цепочку без пол-литра сложно сочинить, если честно). Так как это соответствует законодательству в противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Тогда зачем все эти финразведки и другие спецслужбы? Или банки теперь их филиалы?

А также, банкам до проведения с обменными бюро операций по покупке-продаже иностранной валюты на сумму более одного миллиона сомов необходимо получить заверенную копию чека с ККМ обменки и журнала регистрации операций за соответствующий день для подтверждения обменным бюро суммы оборотных средств и источника происхождения денежных средств. При этом не допускается проведение банками обменных операций (сделок) по купле-продаже (обмену) иностранной валюты на сумму, превышающую оборотные средства обменного бюро, как в виде разовой сделки, так и путем дробления (а значит хотите работать с серьезными суммами - повышайте уставной капитал).

К чему все это приведет?

Начнется напряженный момент для самого же Нацбанка КР и его золото-валютных резервов. Полетят головы и щепки, но уже будет поздно махать шашкой, и курица уже задушена, яйца съедены, геополитический расклад изменился, кругом волки и недовольный народ.

Пока Президент страны ищет как может пути выхода из дефицита, бизнес старается работать и зарабатывать, НБ КР рубит экономический сук. Очевидно, чиновники НБ КР готовы взять ответственность не только перед главой страны, но и каждым гражданином, потому что такой обвал коснется всех.

PS.1: В чьих интересах действует Нацбанк? Сегодня значительную часть банковского сектора Кыргызстана занимают иностранные банки. И они, в отличие от кыргызских, могут вывести из страны все свои капиталы за считанные секунды.

PS.2: Эти и другие последствия уже понимают "полевики", ежедневно работающие в реальном мире в реальных бизнес-процессах, кого "кабинетные инициативы теоретиков" Нацбанка КР касаются напрямую.