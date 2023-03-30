В Кызыл-Кие прошел международный чемпионат по таэкводно

На днях в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызстана прошел открытый международный чемпионат южного региона Кыргызской Республики по Олимпийскому таэквондо "Kyzyl-Kiya Open 2023". Его организатором выступила Федерация таэквондо "Vision" Баткенской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, куратор турнира - технический директор Академии Таэквондо (WT) КР - обладатель международного черного пояса 7-й Дан - мастер Ли Кын До. В открытии турнира приняли участие вице-мэр города Кызыл-Кия - Мирлан Айтматов и директор спортивного комитета города Кызыл-Кия - Азизбек Таштемиров.

Участвовали команды из Бишкека, Оша, Баткена, Кызыл-Кии, Аравана, Кара-Суу, Жалал-Абада, Лейлека и гости с Узбекистана (Андижан, Наманган, Бухара, Ташкент, Фергана и Кувасай). Общее количество участников составило 500 спортсменов, они соревновались в 40 весовых категориях - среди детей, младших юношей, кадетов, юниоров и взрослых спортсменов.

Команду Бишкека представляла Академия Таэквондо Кыргызской Республики, тренер Убайдула Тохтурбаев. Соревнования проходили в новом спортивном комплексе, построенном "Газпромом", по двум версиям спарринг (керуги) и базовые комплексы (пхумсе) на четырёх новых даянах мирового стандарта (восьмиугольник) и с электронной системой судейства KP&P, которая была приобретена для обслуживания международных соревнований в целях объективного судейства. Чемпионат обслуживали судьи Национальной и Международной категории.

- Турнир отличался не только массовостью, но и напряженностью соревнований. Спортсмены южного региона демонстрировали хорошую технику, большую волю и стремление к победе, - отметил президент Академии таэквондо КР - Убайдула Тохтурбаев. - Многочисленные местные болельщики, не избалованные турнирами по таэквондо, азартно поддерживали спортсменов, подбадривая и аплодируя. Президент Академии таэквондо КР - Убайдула Тохтурбаев был награжден благодарственным письмом мэрии города Кызыл-Кия, за большой вклад в развитие, поддержке и в помощи проведения традиционного масштабного чемпиона по Олимпийскому таэквондо в городе Кызыл-Кия.

В результате упорных поединков определились победители и призеры. Церемония награждения проходила в торжественной и праздничной обстановке, ее сопровождала шоу-программа с участием местных танцевальных групп и показательных выступлений по таэквондо.