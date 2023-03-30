ГКНБ: Врио начальника УМС мэрии Таласа имеет поддельный диплом КНУ

Управлением ГКНБ КР по Таласской области в ходе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что временно исполняющий обязанности начальника УМС мэрии города Талас "С.Д.Э." занимает указанную должность на основании поддельного диплома Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка по выявлению причастных лиц к подделке диплома о высшем образовании государственного образца.