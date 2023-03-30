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ГКНБ: Врио начальника УМС мэрии Таласа имеет поддельный диплом КНУ

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- Бакыт Басарбек
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Управлением ГКНБ КР по Таласской области в ходе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что временно исполняющий обязанности начальника УМС мэрии города Талас "С.Д.Э." занимает указанную должность на основании поддельного диплома Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка по выявлению причастных лиц к подделке диплома о высшем образовании государственного образца.


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URL: https://www.vb.kg/428443
Теги:
вуз, Талас, поддельный диплом, ГКНБ, мэрия
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