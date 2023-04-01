В Милянфанском айыл окмоту пресечено незаконное присвоение 1 гектара земли

ГКНБ КР выявлены коррупционные схемы в сфере земельных отношений со стороны должностных лиц Милиянфанского а/а Ыссык-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением ГКНБ КР по Чуйской области в рамках пресечения коррупционных проявлений в сфере земельных отношений выявлены факты внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и оформления свидетельства о праве частной собственности на земельный участок площадью 1 га аффилированным лицам, с целью последующей продажи третьим лицам со стороны должностных лиц Милянфанского а/а Ысык-Атинского района.

Собранные материалы были переданы в Прокуратуру Ысык-Атинского района, вследствие чего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.346 (Служебный подлог) ч.1, ст.209 (Мошенничество) ч.4, п.4 УК КР в отношении специалиста по землеустройству Милянфанского а/а Ысык-Атинского района Б.Ю.Я. и других должностных лиц Милянфанского а/а.

В настоящее время ведется следствие".