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Роза Отунбаева встретилась с вице-премьером Афганистана Абдулом Кабиром

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- Светлана Лаптева
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В Кабуле прошла встреча спецпредставителя генсека ООН по Афганистану Розы Отунбаевой с вице-премьером Афганистана по политическим вопросам Абдулом Кабиром. Обе стороны договорились о продолжении контактов, передает Ariana News.

"Кабир заявил, что правительство талибов ( запрещено в КР) выполнило все условия, ранее поставленные ООН, и пора это признать.

По его словам Исламский Эмират хочет активного взаимодействия с международным сообществом, но ООН должна снять санкции с Афганистана. Кабир подчеркнул, что ИГ (организация запрещена в КР как террористическая) действительно представляет собой глобальную угрозу, но талибы ликвидировали эту группировку в Афганистане.

Вице-премьер также отметил, что Кабул верит в диалог, намерен придерживаться инклюзивной системы управления, но хочет, чтобы назначения производились на основе опыта."

Ранее мы писали, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил бывшего президента Кыргызстана Розу Отунбаеву на пост специального представителя главы организации по Афганистану.

Источник: Ariana News


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URL: https://www.vb.kg/428505
Теги:
Афганистан, Талибан, Роза Отунбаева
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