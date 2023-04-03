Около 20 килограммов наркотиков нашли в доме жителя Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, получена информация о том, что на территории Тюпского района мужчина европейской национальности хранит у себя дома наркотические средства в особо крупном размере и намеревается их сбыть. При проверке сведения подтвердились.

При проведении следственно-оперативных мероприятий по полученной информации стало известно, что фигурантом является гр. П.А. 1970 г.р.,проживающий в Тюпском районе. На основании чего, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления пр. ст. 282 ч.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В целях выявления преступной деятельности гр. А.П., его преступных связей, каналов сбыта наркотических средств и мест их хранения сотрудниками СБНОН МВД были проведены комплекс специальных следственных мероприятий. В результате которого у П.А. изъято 7 кг. 816 гр. марихуаны и при обыске дома в подвале также обнаружен и изъят гашиш, весом 11 кг. 750 гр. Тем самым, общий вес изъятых наркотических средств составило 19 кг. 566 гр. Задержанный водворен в СИЗО.