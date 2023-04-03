Погода
$ 87.48 - 88.20
€ 95.20 - 96.20

Около 20 килограммов наркотиков нашли в доме жителя Тюпского района

126  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около 20 килограммов наркотиков нашли в доме жителя Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, получена информация о том, что на территории Тюпского района мужчина европейской национальности хранит у себя дома наркотические средства в особо крупном размере и намеревается их сбыть. При проверке сведения подтвердились.

При проведении следственно-оперативных мероприятий по полученной информации стало известно, что фигурантом является гр. П.А. 1970 г.р.,проживающий в Тюпском районе. На основании чего, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления пр. ст. 282 ч.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В целях выявления преступной деятельности гр. А.П., его преступных связей, каналов сбыта наркотических средств и мест их хранения сотрудниками СБНОН МВД были проведены комплекс специальных следственных мероприятий. В результате которого у П.А. изъято 7 кг. 816 гр. марихуаны и при обыске дома в подвале также обнаружен и изъят гашиш, весом 11 кг. 750 гр. Тем самым, общий вес изъятых наркотических средств составило 19 кг. 566 гр. Задержанный водворен в СИЗО.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428516
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  