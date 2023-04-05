Строительные компании Бишкека нарушают правила благоустройства

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с управлением государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкек проводят рейдовые мероприятия по строительным объектам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Инспекцией часто фиксируются нарушения, связанные с повреждением дорожных сооружений и загрязнением дорог со стороны большегрузных автомобилей строительных компаний, которые выезжают со строительного объекта не очищая колеса от грунта.

Мы обошли 20 компаний и почти везде установлены по одному нарушению. За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" в размере 13 тысяч сомов выписаны протоколы на компании: "Скай Билдинг Инжиниринг" по улице Усеннбаева, "Ак Шагыр" по улице Краснофлотской №11, "Пионер Плюс" в переулке Ильменский №19, "Урбан Констракшн" в переулке Фрунзе №85/1, "Тагай Ата" по улице Фучика №38, "Жаз Строй" по улице Т.Фрунзе №100.

За выброс производственных и промышленных отходов на муниципальную территорию по статье 115 на 23 тысяч сомов выписан штраф на компании "Старт Компани" по улице Ы.Абдрахманова №140, "Партнер Групп" по улице Д.Сяопина №304.

За загрязнение и повреждение дорожного сооружения по статье 177 на 17 тысяч сомов выдан протокол на компанию "Монолит Строй" в жилмассиве Көк-Жар.

За самовольное проведение земляных работ без согласования с муниципалитетом по статье 179 на 17 тысяч сомов выписан протокол на компанию "Б.М.С." по адресу: ул. Чуйкова №132/6, "Адегине" по улице Горького №188/1.

Помимо штрафных санкций инспекцией выданы уведомления о предупреждении соблюдения правил благоустройства на муниципальных территориях компаниям "Альфа Недвижимость", "Эм Эс Билдинг", "Стой Сервис Плюс".

Мэрия столицы предупреждает: при установлении нарушения правил благоустройства будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм собственности".