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В Оше реализуется ряд проектов по обеспечению чистой водой

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно поручению мэра города Ош Бакытбека Жетигенова на территории города проводится комплекс мероприятий по обеспечению жителей города Ош чистой водой в паводковый период. Об этом сообщает пресс-служба ошского муниципалитета.

По ее данным, в рамках первого этапа работ на участке Данги от канала Кодокочун в с.Толойкон до водозабора МП "Ошгорводоканал" в пригородном селе Озгур методом ашара проводится трубопровод общей длиной 475 м и диаметром 1000 мм. В рамках второго этапа запланированы мероприятия по строительству 4-х резервуаров по 6000 м3 каждый. И 3 этап в рамках проекта Азиатского Банка Развития запланирована работа по проведению водопровода с Папанского водохранилища.

Кроме того, по инициативе мэра города Ош в различных микрорайонах города проведен комплекс работ по реабилитации старых недействующих скважин, а также бурению новых скважин. Так, будут введены в эксплуатацию 12 скважин, которые смогут ежесуточно давать 25 тыс. м3 чистой воды.

Помимо этого, на участке Кызыл-Кыштак села Озгур обустроены 7 селеуловителей, где в период обильных дождей фиксируется сход паводков и селей.


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URL: https://www.vb.kg/428575
Теги:
вода, Ош
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