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В Кара-Балте возле кафе обнаружен труп. Подозреваемый задержан на границе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Жайылском районе задержан подозреваемый в совершении убийства, пытавшийся выехать за пределы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, в ОВД Жайылского района поступило сообщение, о том, что в кафе "Алладин", расположенного в Кара-Балте Жайылского района, обнаружен труп не установленного мужчины примерно в возрасте 30-35 лет с признаками насильственной смерти.

"При выезде следственно-оперативной группы ОВД Жайылского района и при осмотре с участием судебно-медицинского эксперта, на теле трупа были обнаружены три ножевых ранения. Также установлена личность трупа, им оказался гражданин Ж.Ж. 1996-года рождения.

Сотрудниками ОВД Жайылского района по горячим следам была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался гражданин А.Б. 1991-года рождения, который скрылся с места преступления. Сотрудниками ОВД Жайылского района была получена оперативная информация о том, что подозреваемое лицо, с целью выезда за пределы Республики Кыргызстан движется на автомашине марки "Пассат" в сторону государственной границы.

В итоге 5 апреля 2023 года в 00.30 часов, не доезжая до поста села Чалдовар Панфиловского района, была остановлена вышеуказанная автомашина и задержан гражданин А.Б. 1991-года рождения, который в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/428590
Теги:
задержание, Кара-Балта, убийство
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