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Мэр Оша поручил найти земельные участки для организации кладбища

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня мэр Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с деятельностью (инфраструктурой) Бюро гражданского обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в рамках поездки совместно с руководителями соответствующих служб градоначальник ознакомился с текущим состоянием действующего кладбища в микрорайоне Учар.

"Согласно информации руководителя БГО, первые захоронения на данном кладбище фиксируются 1978 годом, общая площадь составляет 50 га. В настоящее время территория кладбища заполнена на 95%, и ожидается полное ее заполнение в течение года.

С целью решения данного вопроса Бакытбек Жетигенов дал поручение соответствующим службам рассмотреть варианты поиска дополнительных участков для организации кладбища"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/428597
Теги:
земельный участок, кладбище, Ош
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