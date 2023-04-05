Мэр Оша поручил найти земельные участки для организации кладбища

Сегодня мэр Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с деятельностью (инфраструктурой) Бюро гражданского обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в рамках поездки совместно с руководителями соответствующих служб градоначальник ознакомился с текущим состоянием действующего кладбища в микрорайоне Учар.

"Согласно информации руководителя БГО, первые захоронения на данном кладбище фиксируются 1978 годом, общая площадь составляет 50 га. В настоящее время территория кладбища заполнена на 95%, и ожидается полное ее заполнение в течение года.

С целью решения данного вопроса Бакытбек Жетигенов дал поручение соответствующим службам рассмотреть варианты поиска дополнительных участков для организации кладбища"- говорится в сообщении мэрии.