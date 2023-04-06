Толекан Исмаилова просит наказать чиновников за инициирование закона об НКО

Директор ОО "Правозащитное движение "Бир Дуйно - Кыргызстан"" Толекан Исмаилова обратилось с открытым заявлением к генеральному прокурору Кыргызстана Курманкулу Зулушеву с просьбой принять меры в отношении должностных лиц, которые, по ее словам, системно инициируют антиконституционные нормативные правовые акты.

Ниже приведен полный текст ее обращения:

"Мы вынуждены обратиться к Вам с Открытым Заявлением для принятия мер в отношении должностных лиц, которые на разных уровнях, нарушая Конституцию Кыргызской Республики, системно инициируют антиконституционные нормативные правовые акты.

1. Как Вы информированы, правозащитники и эксперты по правам человека отмечали, что ряд положений предлагаемого проекта изменений Закона "О некоммерческих организациях" противоречит международным стандартам в области прав человека, в том числе принципам Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

В статье 22 МПГПП, в пункте 1 указано, "что каждый человек имеет право на свободу ассоциаций с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов". А в силу пункта 2 данной нормы, "пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц".

Кыргызская Республика присоединилась к МПГПП 7 октября 1994 года. В Экстренном промежуточном заключении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сделан вывод о том, что "учитывая серьезные недостатки законопроекта, для приведения их в соответствие с принципами правам человека потребуются всеобъемлющие, существенные и фундаментальные изменения, равносильные полной переработке редакции". Поэтому БДИПЧ призывает инициаторов предлагаемых поправок полностью отказаться от них и не продолжать процесс их принятия.

В обоснование новых обременительных инициатив по прозрачности и подотчетности НКО, инициаторы ссылаются на часть 4 статьи 8 Конституции КР, в которой говорится, что "политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения обеспечивают прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности. Вносимые ограничения к праву на свободу ассоциаций, посредством введения дополнительных отчетов и усложняя регистрацию НКО с иностранным участием - не преследуют обеспечения прозрачности и подотчетности НКО. Любая НКО является открытой, в деятельности которой может принять участие все заинтересованные лица, а информация о них доступна. Более того, вся их фискальная деятельность подотчетна. Эти ограничения могут использоваться для подавления активных представителей гражданского общества, которые продвигая и защищая права и свободы человека часто становится препятствием для некомпетентных и коррумпированных должностных лиц. Соответственно, следует соблюдать другую норму – статью 36 Конституции Кыргызской Республики, гласящую о праве каждого на свободу ассоциаций. Данные, обременяющие деятельность НКО инициативы, противоречат статье 22 МПГПП и являются нарушением прав человека и необходимым в демократическом обществе". Однако, статья 27 Венской конвенции о праве международных договоров устанавливает, что "участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора". Кыргызская Республика присоединилась к Венской Конвенции о праве международных договоров Законом КР от 5 июля 1997 года. Соответственно Кыргызская Республика не может нарушать свои международные договорные обязательства, ссылаясь на нормы Конституции КР.

Указанные выше положения законопроекта проекта изменений Закона "О некоммерческих организациях" противоречат принципам, закрепленное в Преамбуле Конституции Кыргызской Республики о справедливости и равноправия, статьи 24 (части 2), о равенстве всех перед законом.

До 2025 года Кыргызская Республика – член Совета по правам человека и приняла на себя добровольные обязательства и обещания в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №60/251. В частности, Кыргызская Республика отметила, что будет "прилагать все усилия по защите и поощрению прав человека и основных свобод, обеспечению верховенства права и демократии как на национальном, так и международном уровнях, [а также] продолжать укреплять возможности гражданского общества и работать в партнёрстве с организациями гражданского общества при разработке национальной политики".

В силу статьи 23 Конституции, права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Но, предлагаемые ограничения права на свободу объединения, противоречат смыслу и содержанию деятельности государственных органов, и их должностных лиц.

Активная гражданская позиция граждан связана с такими правами, как свобода мнений и убеждений, что находится в строгом соответствии с положениями статьи 32 (часть 1, 2) Конституции Кыргызской Республики - "каждый имеет право на свободу мысли и мнения", "каждый имеет право на свободу выражения своего мнения".

2. ОО "Правозащитное движение: Бир Дуйно- Кыргызстан" отмечает также и угрозу свободе слова проекта нового закона "О СМИ", инициированный администрацией президента, он ставит под угрозу существование независимых медиа и свободы слова. По заключениям экспертного анализа юристов, целью законопроекта является ликвидация неугодных для властей сайтов. Журналисты и юристы выяснили, что законопроект практически полностью скопирован с российского закона о СМИ, а в некоторых нормах он даже более репрессивный. Принятие законопроекта может привести к ликвидации многих СМИ, а журналисты не смогут публиковать многие расследования. Под действие законопроекта могут попасть все веб-сайты.

3. Со стороны Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики предлагаются изменения в Положение "О порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности", утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 октября 2016 года № 551. Само Положение и инициируемые изменения обязуют каждого творческого человека предоставлять в Государственное учреждение "Государственный киноцентр "Кыргызтасмасы", предполагаемые к прокату и показу аудиовизуальные произведения на фестивалях, семинарах и других мероприятиях для получения государственного удостоверения на прокат и показ. Тем самым факту устанавливается цензура творческой деятельности. Что противоречит части 2 статьи 10 Конституции Кыргызской Республики, где установлено, что цензура в Кыргызской Республике не допускается. А часть 1 статьи 63 основного закона запрещает принимать законы, ограничивающие свободу слова, печать и средства массовой информации.

Кыргызская Республика стала полноправным членом Совета по правам человека ООН и заявила миру о своей приверженности к общечеловеческим, универсальным правам и свободам человека, Декларации ООН по правам человека, 75 летний юбилей мир будет отмечать в декабре 2023 года.

Как подчеркнул по итогам миссии в КР в 2022 году г-н Оливье Де Шуттер, Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека "важно объединить усилия для решения его рекомендаций, начиная с сообществ до национальных уровней", чтобы избежать крайней нищеты в Кыргызстане.

Мы считаем, что все эти неоднократные неконституционные инициативы и намерения должны быть предметом надзора со стороны Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в соответствии с Конституцией КР, международными обязательствами КР, ведь в соответствии с частями 1, 2 статьи 4 Конституционного закона "О прокуратуре Кыргызской Республики" одной из основных принципов деятельности прокуратуры является защита прав и свобод человека и гражданина, прокуратура обеспечивает защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 2, пунктами 1, 2 части 1, пунктами 1, 2, 5 части 2 статьи 4, частью 1 статьи 7, пунктами 1, 3 части 1 статьи 31, пунктом 7 части 2 статьи 32 Конституционного закона "О прокуратуре Кыргызской Республики", частью 1 статьи 10, частью 2 статьи 48, частью 3 статьи 55, пунктом 1 части 3 статьи 452, частью 2 статьи 454, пунктом 3 части 1 статьи 506, частью 1 статьи 521 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, просим:

1. возбудить производство по делу о правонарушении, предусмотренного статьей 435 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128, в отношении виновных должностных лиц, которые допустили игнорирование и нарушение прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики;

2. внести в Единый реестр правонарушений соответствующие сведения о совершенном правонарушении;

3. направить постановление прокурора о возбуждении дела о правонарушении (вместе с протоколом о правонарушении) в суд для рассмотрения.

Ждем Ваших конкретных действий по восстановлению конституционных прав и свобод граждан и принять меры по борьбе с безнпказанностью чиновников в КР".