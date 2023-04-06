Меняем Суйунбека Касмамбетова на Эдиля Байсалова?

С приходом к власти Садыра Жапарова при поддержке генерала Ташиева в Кыргызстане начались поистине беспрецедентные кадровые перестановки. Ротация коснулась практически всех сфер - от судебной системы до министерств. Кадры откровенно слабые, некомпетентные, коррумпированные заменяются теми, кто более соответствует высвобождающейся должности.

Ровно год назад по предложению Верховного суда решением президента проведена ротация судей местных судов. Столь кардинальных перестановок в судебной системе республики еще не проводилось. Перемещены были более трехсот судей – в основном из южных регионов в северные и обратно. Сделано это было для поднятия авторитета судов, повышения их независимости от давления со стороны институтов власти (в особенности органов прокуратуры), для создания условий, в которых судьями будут приниматься объективные, беспристрастные и справедливые решения.

Для повышения эффективности деятельности органов внутренних дел проведена ротация руководящего состава региональных подразделений милиции.

Президентом Жапаровым подписаны указы о переназначении акимов районов. Засидевшиеся акимы переместились по тому же принципу, что и судьи. Те из них, кто работал на севере, теперь отправлены на юг – и наоборот. Это должно способствовать искоренению устоявшихся методов работы на местах и более эффективной работе местных руководителей.

Меняются и главы министерств. Те, кто чем-то запятнал себя или показал себя недальновидным, непрофессиональным руководителем, смещаются и уступают место грамотным кадрам с собственной программой и четким видением ситуации в своей отрасли.

Ротация идет полным ходом, однако пока ей не подверглись области, где она должна была бы, по идее, начаться в первую очередь.

Уже достаточно много времени прошло с тех пор, как в Кыргызстане официально появилась должность государственного секретаря, а народ еще не в полной мере осознал, кто это такой и чем должен заниматься.

Согласно положению, госсекретарь – должностное лицо, непосредственно подчиненное президенту, в обязанности которого входит контроль за реализацией программ и проектов по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия, культурного и духовного развития общества; обеспечение взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и общественных институтов по вопросам образования, науки и культуры; выработка концептуальных подходов к достижению общественного согласия и политической стабильности, консолидации общества…

Круг его обязанностей и задач весьма широк. И человек, занимающий эту должность, призван обладать определенным политическим кругозором, досконально разбираться во многих сферах общественно-политической жизни, обладать целым рядом знаний, умений и компетенций. А еще у него должен быть авторитет в обществе и определенная харизма, без чего очень непросто налаживать связи между различными слоями общества и давать комментарии по наиболее важным и сложным вопросам.

Государственным секретарем Кыргызской Республики является Суйунбек Касмамбетов. За плечами у него опыт комсомольской и партийной работы, должности от специалиста отдела информации и печати до руководителя администрации президента. Человек грамотный и не новичок на госслужбе. Достаточно ли этого, чтобы работать госсекретарем?

Если спросить рядового кыргызстанца о госсекретаре – вряд ли он назовет фамилию Касмамбетова. Само это слово – "госсекретарь" - как ни парадоксально, ассоциируется у большинства наших граждан с Энтони Блинкеном – коллегой Касмамбетова из США, которого мы видим и про которого слышим гораздо чаще, чем про госсекретаря отечественного производства.

Зато кыргызстанцам хорошо известна фамилия Байсалов. Который сейчас занимает должность одного из заместителей председателя Кабинета министров.

Эдиль Байсалов активно ездит по стране, принимает участие во всевозможных встречах и форумах, ему есть что сказать едва ли не по любому общественно значимому вопросу. Он грамотно, аргументированно высказывает свою позицию по государственному и официальному языкам, владеет полной информацией о развитии культуры и спорта, на должном уровне проводит переговоры с иностранными делегациями, дипломатично рассказывает о российско-украинском конфликте и о том, как эти военные действия могут отразиться на Кыргызстане. Именно Байсалов в курсе новейших достижений науки и техники и знает, когда и как эти достижения будут применяться в нашей республике.

Байсалов в свое время дал полный расклад по так называемым "политическим узникам" - задержанным по кемпир-абадскому делу; он же проанализировал ситуацию вокруг Алмазбека Атамбаева, предоставив народу информацию с профессиональными комментариями.

Вполне возможно, что Байсалов смог бы компетентно и в относительно сжатые сроки подготовить законопроект о СМИ – тот самый скандальный законопроект, который еще не принят, но уже вызывает множество нареканий (в том числе и из-за непрофессиональных формулировок).

Зампредседателя кабмина – высокая государственная должность. С ней, скорее всего, прекрасно справился бы Суйунбек Касмамбетов. А там, где нужно больше мобильности, больше разносторонности и больше политической харизмы – там пригодился бы Эдиль Байсалов.

Что если провести ротацию и здесь? Просто для блага государства и общества поменять местами этих двоих госслужащих.