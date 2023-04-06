Скандал в Ак-Ордо. Задержана подозреваемая в мошенничестве

Генеральной прокуратурой КР проведена проверка по фактам незаконного предоставления земельных участков в селе Ак-Ордо Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района, по результатам которого возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

В ходе следствия по подозрению в совершении указанного преступления задержана Э.А. и водворена в ИВС ГУВД Бишкек.

"Установлено, что указанная гражданка в 2010-2019 годах продала по доверенности гражданам земельные доли общей площадью 12,7 га участками по 0,04 га, оценив указанные участки от 1500 до 5000 долларов США, расположенные в контурах №498, 511, 519 в новостройке Ак-Ордо, зная, что строительство жилья на этих участках по требованиям законодательства не допускается.

Напомним, что в рамках данного уголовного дела были задержаны бывший замначальника районного управления архитектуры и градостроительства А.Б.Т., специалист управления С.Т.М., ведущий специалист отдела землеустройства районного госрегистра М.Р.А., бывший картограф указанной службы Д.А.О. и гражданин М.Р.Дж.

В настоящее время следственным управлением Генпрокуратуры принимаются все необходимые меры по установлению иных лиц, причастных к указанному преступлению".