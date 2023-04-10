Архивная служба запустила виртуальную выставку в честь Абсамата Масалиева

Архивная служба при Министерстве цифрового развития запустила виртуальную выставку в честь 90-летия кыргызского советского партийного и государственного деятеля Абсамата Масалиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в основу экспозиции вошли фотодокументы и документы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов КР, Центрального государственного архива КР, Центрального государственного общественно-политической документации, архива президента Кыргызстана, Иссык-Кульского регионального управления Архивной службы при Минцифры.

Выставка состоит из восьми глав: "Абсамат Масалиев в период 1960 – начало 1970-х гг.", "Мэр столицы", "Секретарь КП Киргизии", "Первый секретарь Иссык-Кульского обкома партии", "Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии", "Парламентская деятельность", "Награды", "В памяти народной".

Ее хронологические рамки охватывают период с 1960-х гг. по 2013 г. Включенные в выставку фотодокументы наглядно демонстрируют тот большой путь, который прошел А.Масалиев и его большой и заметный вклад в развитие кыргызской государственности.

Ознакомиться с выставкой можно по ссылке