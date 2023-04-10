ФСБ изъяла в Подмосковье почти 700 килограммов кокаина

В Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 699 килограммов кокаина, готовившиеся к отправке в Европу. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Изъятая у членов международного наркокартеля партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Кокаин прибыл в Россию из стран Латинской Америки. Он хранился на подмосковном складе, арендованном на подставное лицо.

Участники наркокартеля планировали сбыть часть запрещенного вещества в России, а остальное переправить на продажу в европейские страны. По оценке ФСБ, прибыль от сбыта почти 700 килограммов могла составить шесть миллиардов рублей.

Задержаны трое иностранных граждан, причастных к контрабанде кокаина. Двое из них - приезжие из Колумбии, третий - их сообщник из Евросоюза. Они прибыли в Россию для участия в многоэтапной наркооперации. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

Источник: lenta.ru