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ФСБ изъяла в Подмосковье почти 700 килограммов кокаина

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В Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 699 килограммов кокаина, готовившиеся к отправке в Европу. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Изъятая у членов международного наркокартеля партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Кокаин прибыл в Россию из стран Латинской Америки. Он хранился на подмосковном складе, арендованном на подставное лицо.

Участники наркокартеля планировали сбыть часть запрещенного вещества в России, а остальное переправить на продажу в европейские страны. По оценке ФСБ, прибыль от сбыта почти 700 килограммов могла составить шесть миллиардов рублей.

Задержаны трое иностранных граждан, причастных к контрабанде кокаина. Двое из них - приезжие из Колумбии, третий - их сообщник из Евросоюза. Они прибыли в Россию для участия в многоэтапной наркооперации. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428701
Теги:
наркотики, Россия, Москва
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