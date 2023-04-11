Прокуратурой выявлена незаконная приватизация Беловодского ипподрома

Прокуратурой Московского района Чуйской области проведена проверка в Первомайском айыл окмоту вышеназванного района на предмет исполнения земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В ходе проверки установлено, что в нарушение постановления правительства КР от 2001 года "О реализации проекта программы приватизации на 2001-2003 годы" на основании договора купли-продажи от 2002 года, заключенного между Центром по земельной и аграрной реформе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и ОАО "А-Б-А-С" и распоряжения Первомайской сельской управы от 2005 года земельный участок (ипподром) площадью 28,02 га оценочной стоимостью 154 млн. сомов незаконно передан в частную собственность ОАО "А-Б-А-С".

Судебными органами исковое заявление прокуратуры Московского района удовлетворено и земельный участок возвращен в муниципальную собственность.