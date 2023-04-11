Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

Прокуратурой выявлена незаконная приватизация Беловодского ипподрома

240  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Московского района Чуйской области проведена проверка в Первомайском айыл окмоту вышеназванного района на предмет исполнения земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В ходе проверки установлено, что в нарушение постановления правительства КР от 2001 года "О реализации проекта программы приватизации на 2001-2003 годы" на основании договора купли-продажи от 2002 года, заключенного между Центром по земельной и аграрной реформе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и ОАО "А-Б-А-С" и распоряжения Первомайской сельской управы от 2005 года земельный участок (ипподром) площадью 28,02 га оценочной стоимостью 154 млн. сомов незаконно передан в частную собственность ОАО "А-Б-А-С".

Судебными органами исковое заявление прокуратуры Московского района удовлетворено и земельный участок возвращен в муниципальную собственность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428731
Теги:
прокуратура, Чуйская область, ипподром
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  