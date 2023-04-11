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В Беларуси нашли свинину в говядине из России

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В Беларуси запретили ввозить бургеры из говядины российского производителя. Об этом сообщается на сайте Государственной системы каталогизации продукции (ГСКП) страны.

По результатам экспертизы в продукции калининградского бренда нашли мясо свиньи и курицы.

"По результатам испытаний установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной продукцией", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что экспорт из Белоруссии в Россию в июне достиг исторического максимума - страна нарастила поставки до рекордных двух миллиардов долларов в месяц. Глава правительства добавил, что, несмотря на внешние ограничения в виде санкций, объемы закупок товаров из Белоруссии растут ежемесячно.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428739
Теги:
Беларусь, Россия, мясо
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