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Текебаева удовлетворил звонок Келдибекова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Недавний пост посла Кыргызстана в Германии Омурбека Текебаева о том, что экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков оклеветал его в суде и что за это он будет отвечать получил своё продолжение.

На этот раз Текебаев рассказал, что после этого к нему позвонил сам Келдибеков и заверил его, что во всем виноваты журналисты, мол, переврали.

"Позвонил Ахматбек Келдибеков. Поздоровался, спросил как дела и высказал своё мнение:

"Омурбек ака, пост оказывается написали, который наделал много шуму. Было бы хорошо, если бы перед написанием позвонили мне и все уточнили. Да, я был в суде, но про вас ничего такого не говорил. Некоторые журналисты перестарались просто. Если и было что-то раньше между нами, то теперь все в прошлом. Теперь я Вас уважаю", - сказал он.

Звонок Ахмата ука и его заверения в том, что он не говорил про меня ничего плохого, меня вполне удовлетворили. Большего мне и не нужно. Инцидент исчерпан", - написал Текебаев.


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URL: https://www.vb.kg/428745
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Омурбек Текебаев, суд
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