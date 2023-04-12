Кровля больницы в Аксы после пожара восстановлена

9 апреля 2023 года в Аксыйском Центре общеврачебной практики полностью завершены ремонтные работы по замене кровли корпуса, где 13 марта произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По информации директора Аксыйского ЦОВП Медербека Осмонова, хирургический корпус работает в штатном режиме. "Благодарим министра за оперативное выделение финансовых средств, благодаря чему мы завершили ремонтные работы в самые короткие сроки", - отметил М. Осмонов.

Напоминаем, что 13 марта 2023 года министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова выехала в Аксыйский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. По итогам посещения министр дала поручение выделить 6 млн сомов для перекрытия кровли, а также поручила усилить контроль за противопожарной безопасностью в организациях здравоохранения"- говорится в сообщении ведомства.