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Кровля больницы в Аксы после пожара восстановлена

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- Назгуль Абдыразакова
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9 апреля 2023 года в Аксыйском Центре общеврачебной практики полностью завершены ремонтные работы по замене кровли корпуса, где 13 марта произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По информации директора Аксыйского ЦОВП Медербека Осмонова, хирургический корпус работает в штатном режиме. "Благодарим министра за оперативное выделение финансовых средств, благодаря чему мы завершили ремонтные работы в самые короткие сроки", - отметил М. Осмонов.

Напоминаем, что 13 марта 2023 года министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова выехала в Аксыйский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. По итогам посещения министр дала поручение выделить 6 млн сомов для перекрытия кровли, а также поручила усилить контроль за противопожарной безопасностью в организациях здравоохранения"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428750
Теги:
Аксыйский район, пожар, больница, Минздрав
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