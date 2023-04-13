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13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах

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Французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.

По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Два года назад французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает. Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.

В расследовании Mediapart сказано, что актёр становился агрессивным, когда ему отказывали, и очень настойчиво пытался ощупать их груди, талии и ягодицы.

Многие женщины рассказали Mediapart, что такое поведение Депардье на съемках оставалось безнаказанным и даже сопровождалось смехом окружающих. "Взрослые позволили актеру схватить меня за груди на виду у всех", - сказала одна из актрис, которой в то время было 17 лет.

После публикации Mediapart парижская прокуратура сообщила AFP, что "пока не получала каких-либо новых жалоб" в отношении Депардье.

Источник: bbc


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URL: https://www.vb.kg/428797
Теги:
кино, Франция, сексуальные домогательства
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