ГТС выявила незаконный ввоз 281 единиц авто на сумму 280 млн сомов

При проверочных мероприятий на предмет соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и КР, были выявлены факты незаконного ввоза 281 единиц автотранспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС в КР и их дальнейшей легализации на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После присоединения КР к договору о "Таможенном союзе", предположительно была создана преступная схема по незаконному ввозу автомототранспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, с дальнейшей их легализацией на территории государств-членов ЕАЭС.

В регистрационные органы КР, для осуществления первичной регистрации и постановки на учет АМТС, предоставлялись поддельные документы на АМТС (свидетельство о регистрации ТС, удостоверяющие документы о снятии с учета АМТС из страны отправления, где страной отправления указываются государства-члены ЕАЭС).

В результате противоправных действий сумма ущерба нанесенного государству составила 285 876 484 сома.

Собранные материалы первичной проверки зарегистрированы АИС ЖУИ ЕРП и переданы в Генеральную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР"- говорится в сообщении ведомства.