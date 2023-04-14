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В Бишкеке задержали школьников с синтетическим наркотиком на 12 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудниками ГКНБ КР, 27 марта 2023 года, в ботаническом саду при попытке создания так называемых "закладок" наркотических средств были задержаны учащиеся 11-го и 9-го классов одной из престижных школ Бишкека А.А.Б. и А.Б.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе обыска в барсетках задержанных были обнаружены наркотические средства синтетического происхождения "Альфа PVP" общим весом 921 гр. и 69 свертков по 0,4 гр. содержимым (общий вес 27,6 гр.). Рыночная цена за 1 гр. данного вещества составляет 10000 сомов, одну единицу свертки (дозу) посредством защищенных интерне- мессенджеров продают от 5000 сомов. Отметим, что из 921 гр. изъятого наркотического вещества выйдет порядка 2302 т.н. "доз", что в целом стоимость обнаруженного груза в "дозах" достигнет 11 857 500 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.2 п.3 УК КР "незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере".

Далее в процессе продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий по выявлению других участников данной группировки 4 апреля 2023 года на пересечении улиц Ж. Пудовкина и А. Токомбаева во время получении очередной крупной партии был задержан житель г. Бишкек А.С.Д..

Вышеуказанные задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР на время проведения следственных мероприятий.

На сегодняшний день в связи с динамичностью создания и появления новых видов наркотиков синтетического происхождения, а также защищенных методов связи (интернет-мессенджеры, социальные сети) для организации распространения и сбыта широко привлекают студентов и детей школьного возраста, обещав им определенное денежное вознаграждение. В связи, с чем ГКНБ Кыргызской Республики призывает родителей быть бдительными в отношении своих детей, взять на контроль их времяпровождение и окружение, а также проводить соответствующие разъяснительные беседы.

Напоминаем, что согласно УК КР, за подобного рода преступления к уголовной ответственности привлекаются, начиная с 14 лет сроком от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, а также ведется активная работа в данном направлении.

ГКНБ убедительно просит граждан сообщать об аналогичных фактах вовлечения лиц к незаконному обороту наркотических средств, анонимность будет обеспечена. Кроме того, при добровольном признании и сотрудничестве ввязавшихся в незаконную деятельность лиц, органы национальной безопасности предоставят максимально допустимую в рамках закона защиту и помощь.

Телефон дежурной части 0312-66-04-75; 0312-62-65-04".


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URL: https://www.vb.kg/428816
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, школа, Ботанический сад
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