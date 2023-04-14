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Ряд руководителей Ошской области освобожден от занимаемых должностей

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- Бермет Таалайбекова
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За ненадлежащее исполнение должностными лицами своих функциональных обязанностей ряд руководителей Ошской области освобожден от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по поручению президента Садыра Жапарова была образована соответствующая комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, по результатам которой в их деятельности выявлены факты нарушения.

В этой связи было внесено предложение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей.

Так, решением главы государства:

-Жамалдинов Зиядин Исламович освобожден от занимаемой должности Полномочного представителя Президента в Ошской области;

-Жаныкулов Данияр Торогазиевич освобожден от занимаемой должности первого заместителя Полномочного представителя Президента в Ошской области;

-Ногоев Турусбек Молдобекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Кара-Суйского района Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/428817
Теги:
Ошская область, увольнение
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