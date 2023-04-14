За ненадлежащее исполнение должностными лицами своих функциональных обязанностей ряд руководителей Ошской области освобожден от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, по поручению президента Садыра Жапарова была образована соответствующая комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, по результатам которой в их деятельности выявлены факты нарушения.
В этой связи было внесено предложение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей.
Так, решением главы государства:
-Жамалдинов Зиядин Исламович освобожден от занимаемой должности Полномочного представителя Президента в Ошской области;
-Жаныкулов Данияр Торогазиевич освобожден от занимаемой должности первого заместителя Полномочного представителя Президента в Ошской области;
-Ногоев Турусбек Молдобекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Кара-Суйского района Ошской области.