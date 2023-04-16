В России хотят запустить единую систему мониторинга в сфере миграции

Правительство России в 2023 году планирует провести эксперимент по запуску единой системы мониторинга и учета информации в сфере миграции. Об этом говорится в пятницу в материалах Минэкономразвития РФ, сообщает ТАСС.

Также планируется перевести в цифровой формат основную часть услуг иностранным гражданам и подписать соглашения по созданию доиммиграционных центров (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия).

Кроме того, согласно материалам МЭР в текущем году планируется разработать методику оценки потребности секторов экономики РФ в трудовых ресурсах из-за рубежа и актуализировать Концепцию государственной миграционной политики на период до 2025 года.

В середине апреля бывший глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов отметил, что в текущей ситуации в сфере миграции назрел ряд актуальных проблем. В частности, по его словам, речь идет о проблеме миграционного учета иностранцев - действующие механизмы устарели, требуется реформа всех процедур и процессов. В связи с этим Коженов предложил дать возможность мигранту самому становиться на миграционный учет, используя либо отдельное приложение, либо аккаунт на портале госуслуг.