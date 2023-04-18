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Washington Post: Египет отказался производить реактивные снаряды для России

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Власти Египта отказались от плана производить реактивные снаряды для российских войск. Такое решение, пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, попавшие в сеть, было принято после вмешательства США, сообщает Медуза.

Ранее из той же утечки документов стало известно, что президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси в феврале поручил тайно подготовить план производства 40 тысяч реактивных снарядов, которые собирались передать России.

Однако после визитов в Египет американских официальных лиц, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина в начале марта, план поставок снарядов России "был поставлен на паузу".

Вместо этого, пишет The Washington Post, Египет согласился продать США 152-мм и 155-мм артиллерийские снаряды для украинской армии. Издание считает это "очевидной дипломатической победой" администрации Джо Байдена.


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URL: https://www.vb.kg/428920
Теги:
Египет, оружие, Россия
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