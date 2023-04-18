Washington Post: Египет отказался производить реактивные снаряды для России

Власти Египта отказались от плана производить реактивные снаряды для российских войск. Такое решение, пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, попавшие в сеть, было принято после вмешательства США, сообщает Медуза.

Ранее из той же утечки документов стало известно, что президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси в феврале поручил тайно подготовить план производства 40 тысяч реактивных снарядов, которые собирались передать России.

Однако после визитов в Египет американских официальных лиц, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина в начале марта, план поставок снарядов России "был поставлен на паузу".

Вместо этого, пишет The Washington Post, Египет согласился продать США 152-мм и 155-мм артиллерийские снаряды для украинской армии. Издание считает это "очевидной дипломатической победой" администрации Джо Байдена.