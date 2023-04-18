Юный манасчи из Баткена объездил весь Кыргызстан, рассказывая эпос "Манас"

Одиннадцатилетний манасчи Касымбек Бердикулов, который проживает в селе села Жети-Таш Лейлекского района Баткенской области, три месяца путешествовал по Кыргызстану, рассказывая эпос "Манас". Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

По ее данным, сегодня юного манасчи принял заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Жаныбек Исаков и вручил подарки.

"Жаныбек Исаков пожелал успехов юному сказителю, выразил благодарность за его вклад в прославление великого наследия кыргызского народа и выразил надежду, что в будущем он станет одним из лучших манасчи, который продолжит дело великих сказителей эпоса .

Исаков вручил "Благодарственное письмо" учителю мальчика, а родителей поблагодарил за способного мальчика.