Погода
$ 87.53 - 88.27
€ 96.52 - 97.52

Юный манасчи из Баткена объездил весь Кыргызстан, рассказывая эпос "Манас"

111  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одиннадцатилетний манасчи Касымбек Бердикулов, который проживает в селе села Жети-Таш Лейлекского района Баткенской области, три месяца путешествовал по Кыргызстану, рассказывая эпос "Манас". Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

По ее данным, сегодня юного манасчи принял заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Жаныбек Исаков и вручил подарки.

"Жаныбек Исаков пожелал успехов юному сказителю, выразил благодарность за его вклад в прославление великого наследия кыргызского народа и выразил надежду, что в будущем он станет одним из лучших манасчи, который продолжит дело великих сказителей эпоса .

Исаков вручил "Благодарственное письмо" учителю мальчика, а родителей поблагодарил за способного мальчика.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428922
Теги:
Баткенская область, Манас, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  