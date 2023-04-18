Национализация по-кыргызски - это тотальное обезжиривание

После того как президент Жапаров объявил о национализации двух заводов компании "Аю", в определенных кругах начались традиционные брожения. Никакая, дескать, это не национализация, а самая настоящая "кустуризация", рейдерский захват… Если не сказать грубее.

Что, собственно, случилось? Президент принял решение национализировать предприятия, которые долгое время вставляли палки в колеса государству и его гражданам. Зажимали налоги, ввозили контрабандный спирт весьма сомнительного качества… На замечания и призывы к законности деятельности не реагировали.

Национализация, как она определяется в серьезных источниках, - это передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Право государства на национализацию частной собственности является БЕССПОРНОЙ ПРЕРОГАТИВОЙ суверенного государства. Проводится национализация, согласно ее официальному юридическому толкованию, как раз в таких случаях: при неэффективности производства, при функционировании частных компаний в ущерб интересам государства и общества.

Именно это и случилось с "Аю". Одни говорят, что не было никакой конфискации, все имущество якобы было передано государству совершенно добровольно. Другие утверждают, что ни один бизнес добровольно не расстанется со своими активами, так что факт конфискации налицо… А дело разве в этом? В законе прописано, что национализация может осуществляться как добровольно, так и с помощью конфискации. Никаких противоречий!

Некоторые эксперты тоже склоняются к мнению, что нет никакой разницы – конфискованы заводы или переданы в собственность государства добровольно. Хуже всего, дескать, что эта национализация "наносит ущерб инвестиционной привлекательности Кыргызстана".

А он был инвестиционно привлекательным - для тех же производителей алкогольной продукции? Они прямо-таки рвались в Кыргызстан, старались с мылом протиснуться в нишу, в щель, которой им не оставила фактически монополизировавшая эту отрасль компания "Аю"? И где оно - то разнообразие алкогольной продукции (130 видов), о котором говорят и пишут сейчас защитники национализированных заводов? Кто-нибудь видел такое изобилие на прилавках наших магазинов?

Так о какой невосполнимой утрате скорбят сейчас защитники национализированных заводов? О каких несостоявшихся инвесторах, которые не состоялись гораздо раньше, когда "Аю" не подпускала к себе конкурентов?

Производство спирта и алкогольной продукции – один из самых рентабельных видов бизнеса. Можно только догадываться, какие доходы он приносит своим начальникам. "Делиться" никто их не заставляет. К счастью, не по тюремным понятиям живем. Но в полном объеме выплачивать налоги обязывает закон. Не соблюдаешь закон – не удивляйся, что тебя слегка поправят и отрезвят. Чем ты, в конце концов, лучше законопослушных граждан? Почему тебя сначала надо долгое время уговаривать, просить, мягко на что-то намекать, взывать к твоей совести и сознательности – прежде чем перейти к радикальным, но абсолютно справедливым мерам?

А контрафактный спирт? Неужели никого не передергивает от одного этого словосочетания? Неужели никто не боится быть элементарно отравленным – причем так, что и претензии предъявить вряд ли получится?..

Еще одна компания, относящаяся к крупному бизнесу (а также к крупным неплательщикам налогов), попала в поле зрения государства. ОсОО Forester. Как указано в открытых источниках – крупнейший дистрибьютер, занимающийся поставкой в Кыргызстан 3 500 видов продукции 250 брендов. Какой именно продукции? Разной. Не в последнюю очередь – крепких и слабоалкогольных напитков. Грубо говоря – "Аю" номер два.

А дальше – все ровно то же самое. Сокрытие налогов с причинением ущерба в 200 млн сомов. То есть еще одна крупнейшая фирма, привыкшая работать по-черному и уверенная, что ей и дальше все это будет сходить с рук. Наживающаяся на народе и не собирающаяся ничего менять даже после многочисленных предупреждений.

Руководитель ОсОО Forester Александр Черепов арестован, ведется следствие.

А специалисты-эксперты уже шумят и в этом направлении. Говорят, что это все – не к добру и скоро государство доберется до других крупнейших компаний – строительных, золотодобывающих и т.д.

Ну, насчет строительных – разговор отдельный. Любой здравомыслящий кыргызстанец скажет, что строительные компании надо проверять и проверять. И много чего интересного можно выявить при проверке. Есть надежда, что результаты их проверки мы увидим в ближайшее время. А что касается золотодобычи…

Совсем недавно народ рукоплескал Садыру Жапарову, добившемуся национализации "Кумтора". Тогда слово "национализация" никого не пугало, наоборот – вселяло уверенность, что отныне наше, кыргызское богатство не будет разбазариваться и утекать за границу. Что компания наконец-то начнет работать честно, принося в госбюджет многомиллионные прибыли.

Вот примерно так же будет со всеми, кто следует "кумторовскому" худшему примеру и под шумок активно обирает народ Кыргызстана. Национализация – это не прихватизация и не кустуризация. Это абсолютно правомерное, законное действо. И это – единственно возможный, пожалуй, способ разговаривать с теми, кто, работая во благо себе и в ущерб народу, уверовал в собственную неуязвимость и неприкасаемость.