Погода
$ 87.62 - 88.30
€ 95.92 - 96.92

Двое детей в тяжелом состоянии после ДТП на аэропортовской трассе

368  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На трассе в аэропорт "Манас" столкнулись бус GoBus и школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно оперативным данным координатора Чуйской области, вызов в скорую помощь поступил около 11:15 ч., выехали две бригады. По линии скорой и на попутках первоначально были доставлены в Городскую клиническую больницу №1, далее бригады были вызваны из Центра экстренной медицины города Бишкек, которые перевозят детей в городскую детскую больницу скорой помощи.

Предварительно, количество пострадавших составляет около 16 человек. Список формируется. По предварительным данным, двое детей в тяжелом состоянии, находятся в реанимации. Медики оказывают всю необходимую помощь. Дополнительная уточненная информация будет дана позже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428984
Теги:
аэропорт, дети, ДТП, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  