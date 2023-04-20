Двое детей в тяжелом состоянии после ДТП на аэропортовской трассе

На трассе в аэропорт "Манас" столкнулись бус GoBus и школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно оперативным данным координатора Чуйской области, вызов в скорую помощь поступил около 11:15 ч., выехали две бригады. По линии скорой и на попутках первоначально были доставлены в Городскую клиническую больницу №1, далее бригады были вызваны из Центра экстренной медицины города Бишкек, которые перевозят детей в городскую детскую больницу скорой помощи.

Предварительно, количество пострадавших составляет около 16 человек. Список формируется. По предварительным данным, двое детей в тяжелом состоянии, находятся в реанимации. Медики оказывают всю необходимую помощь. Дополнительная уточненная информация будет дана позже.