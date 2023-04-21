Турецкая Ривьера ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов

Средиземноморское побережье Турции, часто известное как Турецкая Ривьера, ежегодно привлекает миллионы местных и иностранных туристов благодаря своему исключительному сочетанию природы, истории и культуры. Этот район хорошо известен во всем мире своими безупречными пляжами, теплым солнцем и бирюзовым морем, но он может предложить туристам гораздо больше. Об этом сообщает пресс-служба посольства Турции в Кыргызстане.

Турецкая Ривьера предлагает широкий выбор развлечений, которые удовлетворяют различным ожиданиям путешественников. Здесь прекрасная природная красота синего и зеленого, исторические старые города, самобытные кулинарные традиции и множество экскурсий, начиная от треккинга и заканчивая дайвингом. И некоторые из них перечислены здесь...

Достопримечательности Анталии

Первое место, которое приходит на ум при рассмотрении побережья Средиземного моря, - это Анталия, расположенная в центре Турецкой Ривьеры. Город известен своими 229 пляжами, отмеченными Голубым флагом, и легендарными историческими достопримечательностями, но это также и спортивный рай.

Любителям активного отдыха понравится исследовать очаровательные пещеры Караин, Дим и Дамлаташ. В пределах провинции Анталья пролегают одни из самых захватывающих туристических маршрутов в мире, включая Ликийский путь, Писидийская Тропа и Путь Святого Павла. Район Каш в Анталии считается одним из 10 лучших мест для дайвинга в мире. В окрестностях популярны полеты на параплане и несколько водных видов спорта. В то же время Белек привлекает внимание своими полями для гольфа мирового класса.

Озерный край в цветах лаванды

Небольшая часть Озерного края Турции, который привлекает внимание своими многочисленными природными чудесами в бассейне Средиземного моря, также расположена недалеко от Анталии. Регион, который охватывает территорию в границах провинций Афьонкарахисар, Анталья, Бурдур, Испарта и Конья и имеет 16 озер, включая Акшехир, Бурдур, Бейшехир, Эирдир, Ковада и Салда, был назван одним из "50 Лучших Мест Для Путешествий в 2023 Году" по версии журнала "Travel + Leisure" как место, где можно насладиться культурным богатством. Вы можете посетить этот район во время поездки в Анталию и насладиться тектоническими озерами и историческими римскими достопримечательностями.

Основной регион выращивания роз и лаванды в Турции, Испарта, расположен в Озерном крае. Испарта предлагает различные возможности для знакомства с природной красотой Средиземноморья. Полюбуйтесь потрясающим пейзажем лаванды в пурпурном цвету, исследуя эти скрытые жемчужины по другую сторону Таврских гор.

Невероятное Средиземноморское кулинарное приключение

Средиземноморская кухня привлекает внимание как одна из самых богатых и разнообразных гастрономических традиций в Турции, и гурманы найдут здесь множество интригующих жемчужин. Рыба и морепродукты занимают видное место в средиземноморской кухне, наряду с овощными блюдами, приготовленными на органическом оливковом масле, и уникальными блюдами из мяса и специи. В традиционных ресторанах подают блюда из свежей рыбы и мяса, такие как тантуни-кебаб, известные закуски, такие как соленое бонито и салат пияз, а также десерты, такие как подгоревшее мороженое и кюнефе, которые подаются в сочетании с местными винами.