Предстоящий визит Токаева в Китай открывает новые перспективы

В прошлом году исполнилось 30 лет казахско-китайским отношениям, которые динамично продвигаются в русле дружественного сотрудничества. За это время страны совершили исторический скачок от добрососедства к всестороннему стратегическому партнерству, достигли плодотворных результатов в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Китай и Казахстан стали по-настоящему добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами, и служат образцом межгосударственных отношений нового типа, взаимного уважения, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в мае этого года планирует совершить государственный визит в Китай, который безусловно станет еще одним скачком к более плодотворным отношениям двух стран.

Напомним, в сентябре прошлого года председатель Си Цзиньпин уже приезжал с государственным визитом в Казахстан и как отмечали эксперты, глава КНР не просто так выбрал Казахстан первой страной для зарубежного визита после пандемии. Все это свидетельствует о том, что две страны достигли высокого уровня взаимодоверия и всестороннего стратегического партнерства. Тем более, что Казахстан для Си Цзиньпина имеет особое значение - именно в этой стране в 2013 году глава Китая объявил об инициативе "Экономического пояса Шелкового пути". Этот проект предполагает тесное сотрудничество КНР с соседями для создания "трансевразийских экономических коридоров".

По итогам переговоров в 2022 году главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК, в котором подтверждена готовность прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.

Соответствующие министерства и ведомства двух стран подписали документы о сотрудничестве в области торговли, экономики, взаимосвязанности, финансов, водопользования и СМИ. Стороны договорились об открытии генконсульств в городах Сиань и Актобе.

Стоит отметить, что в 2022 году товарооборот Казахстана с Китаем составил 24,1 млрд долларов, что на 34,1% больше, чем годом ранее. Экспорт из РК увеличился за год на 34,7%, до 13,2 млрд долларов. Доля экспорта РК в Поднебесную заняла в общем товарообороте страны весомые 15,6%. Импорт из Китая в Казахстан вырос на 33,5% за год, до 11 млрд долларов. Доля Китая в структуре импорта РК составила 21,9%. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2022 году составил 28 млрд долларов. Это больше, чем за 2021 год на 4,2 млрд долларов или на 17,7%.

За последние годы экономические отношения между двумя странами развиваются стремительно. Так, к примеру, в Казахстане продолжается реализация 55 совместных инвестпроекта по переносу производственных мощностей из КНР в РК на сумму 22 млрд долларов. К 2020 году Казахстан и Китай подтвердили планы по завершению семи инвестиционных проектов на сумму 576 млн долларов.

В рамках этого договора, напомним, на территории Казахстана будут построены в течение нескольких лет производственные предприятия.

Кроме этого, планируется возобновление работы МЦПС "Хоргос", открытие третьего железнодорожного перехода "Бахты-Покиту", развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство крупных автомагистралей и создание новых производств в машиностроении, и введение безвизового режима.

Граждане Казахстана смогут находиться в Китае без визы 30 дней с момента пересечения государственной границы. Аналогичные правила будут действовать для граждан КНР, приезжающих в Казахстан. Подписание соглашения состоится в мае текущего года, во время визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Китай.

Новые реалии - новый путь…

Также вследствие сложившихся геополитической ситуации не пострадала и инициатива председателя Си Цзиньпина "Один Пояс - Один Путь", в проекте которого Казахстан сумел занять важную роль в трансконтинентальных маршрутах.

Антироссийские санкции не стали каким-либо барьером на пути строительства маршрутов "Одного Пояса и Пути", наоборот, был построен новый маршрут через Казахстан и Туркменистан в Иран.

Товарооборот между Казахстаном и Китаем за январь-июле 2022 года также вырос на 36,2%, составив составил $11,26 млрд (в 2019 году эта цифра составляла $5,2 млрд). Более того, объем казахстанского импорта за полгода 2022 года из Китая является абсолютно рекордным результатом за такой период.

14 марта во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане была отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Токаева в КНР. Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Предстоящий визит президента Казахстана в Китай безусловно только подтвердит все прошлые соглашения и даст старт новым совместным проектам на следующие 30 лет.