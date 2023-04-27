Моя история о войне: Дарья Бережная изучает боевой путь своего прадеда

Ученица школы "Солнечный город" и кадет Интернационального союза казаков Семиречья "Наследие" Дарья Бережная рассказала, что один из ее прадедов Алексей Алексеевич Русских дошел до Берлина, а войну закончил на Дальнем Востоке. А его жена была труженицей тыла, всю войну проработав на шахте имени Костенко в Караганде.

Также в семье хранится история о том, что бабушка работала в госпитале в селе Ленинское во время войны, И на окраине села есть участок где над могильными холмиками кое-где еще сохранились металлические пруты со звездочками. Но к сожалению, документального подтверждения о существовании госпиталя и именах захороненных не сохранились.

Отечественные поисковики присоединяются к просьбе семьи помочь найти фотографии и документы того периода. Возможно, чьи-то родные работали в этом госпитале или что-то известно о захороненных у села Ленинское Аламудунского района Чуйской области.

Напомним, журналисты редакции vb.kg и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с Минобороны КР с 9 апреля по 9 мая 2023 года снова запускают совместную акцию "Моя история о войне".

Задача акции - рассказать свою историю, связанную с Великой Отечественной войной, поделиться своими воспоминаниями или показать какие-то вещи - реликвии, хранящиеся в семье, которые рассказывают о том времени.

Контакты для записи желающих рассказать свои истории: телефон 0-555-923-603 (ватсап). Электронная почта: ptahasvet@mail.ru.