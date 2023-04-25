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Медер Алиев: "Нужно развивать кыргызский язык, но не в ущерб другим языкам"

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- Виктория Гунгер
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Депутат ЖК Медер Алиев прокомментировал VB.KG тему перехода на латиницу и официального статуса русского языка в Кыргызстане, поднятого в парламенте на прошлой неделе.

По его словам, он за то, чтобы русский язык продолжал оставаться официальным в Кыргызстане.

"Я сам окончил русскую школу, вуз, моя мама – учитель русского языка и литературы. На русском языке создавал свои шедевры и наш выдающийся писатель Чингиз Айтматов. Поэтому, нам не надо делать из этого большую политику. Я, как кыргыз, знаю и ценю свой родной язык, ратую за его развитие. Но для общества будет лучше, если у нас будет многоязычие, если люди будут знать и русский, и английский, и другие мировые языки. Да, нужно развивать государственный язык, но не в ущерб другим языкам", - подчеркнул Медер Алиев.


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URL: https://www.vb.kg/429102
Теги:
кыргызский язык, Россия, русский язык, Кыргызстан
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