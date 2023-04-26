Министерство здравоохранения Кыргызской Республики провело первый этап по дебюрократизации процедуры прикрепления населения к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, новый порядок прикрепления населения исключил территориальный принцип, что позволяет прикрепляться к любой организации на основе равноправия и здоровой конкуренции. Теперь каждый человек имеет право менять место приписки один раз в квартал.

Дополнительные документы для прикрепления больше не требуются, за исключением одного документа, содержащего персональный идентификационный номер. Исключение составляют лица, не имеющие документов государственного образца, им необходимо будет предоставить другие документы.

Также ведется модернизация цифрового регистра "Приписанное население" и интеграция с базами данных государственных органов для обмена данными и обеспечения финансирования организаций здравоохранения. В результате модернизации цифрового регистра, прикрепление можно будет осуществлять в онлайн-режиме, для чего потребуется облачная электронно-цифровая подпись. Модернизация позволит улучшить качество и своевременность обмена информацией между организациями здравоохранения, что позволит улучшить качество медицинской помощи и повысить эффективность ее предоставления.

Дебюрократизация процедуры прикрепления населения к организациям здравоохранения имеет важное значение для Министерства, так как она помогает улучшить доступность и качество медицинской помощи для всех граждан. Упрощение процедуры прикрепления снижает барьеры для получения медицинской помощи.

Эти изменения помогут упростить процедуру прикрепления населения к организациям здравоохранения и сделают ее более доступной и удобной для граждан.