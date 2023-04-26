Разврат над девочкой в Сокулуке. Задержан подозреваемый

По факту развратных действий в отношении несовершеннолетней в Сокулукском районе задержан подозреваемый. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Напоминаем, что 6 февраля 2023 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась гражданка Т.Н. о принятии мер в отношении соседа А.М.Б, который с декабря месяца 2022 года совершал развратные действия в отношении ее малолетней дочери.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 (развратные действия) УК Кыргызской Республики.

25 апреля 2023 года сотрудниками ОВД Сокулукского района, также на основании заключения экспертиз, гражданин А.М.Б. по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Подозреваемому гражданину А.М.Б. 1980 года рождения предъявлено обвинение по статье 158 (развратные действия) УК Кыргызской Республики судом Сокулукского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".