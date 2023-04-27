Юный кыргызстанец из села удивил математическими способностями

В соцсетях распространяется видео, в котором молодой сельский парень из Кыргызстана с легкостью в уме умножает двухзначные числа. Пользователи соцсетей восхитились математическими способностями молодого человека.

Некоторые написали, что героя видеоролика нужно поддержать, чтобы он получил соответствующее образование, дабы его навыки были использованы по назначению. .

Пока неизвестно, где и когда снято видео. Если кто-либо владеет информацией о молодом кыргызстанце, просим сообщить в нашу редакцию.