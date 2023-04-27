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Юный кыргызстанец из села удивил математическими способностями

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях распространяется видео, в котором молодой сельский парень из Кыргызстана с легкостью в уме умножает двухзначные числа. Пользователи соцсетей восхитились математическими способностями молодого человека.

Некоторые написали, что героя видеоролика нужно поддержать, чтобы он получил соответствующее образование, дабы его навыки были использованы по назначению. .

Пока неизвестно, где и когда снято видео. Если кто-либо владеет информацией о молодом кыргызстанце, просим сообщить в нашу редакцию.


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URL: https://www.vb.kg/429134
Теги:
образование, Кыргызстан
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